馬準威：美提的軍費很恐怖　台在想辦法回應

馬準威。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威今天在一場座談會上表示，美中關係要發生擦槍走火機率非常低，現在美中軍事管道還沒有暫停，美中軍事對話沒有停，就是有溝通、不會誤判。“賴政府”也在想辦法回應特朗普提出的軍費，雖然軍費數字看起還很恐怖，可能達不成，但是未來會繼續強化。



台灣2025年“國防”預算為4760億元，佔GDP約2.45%。特朗普政府喊話應提高至GDP的10%，約2.6兆，將占政府總預算歲出2.9兆近9成。



“國策院”今天舉行“2025中國兩會與台、美、中變局”座談會。分為兩個場次，場次一：中國兩會解讀；場次二：台、美、中三角關係發展。



美國國防部次長被提名人柯伯吉4日在參議院軍事委員會人事聽證會重申，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%，這個說法也再度強調特朗普競選時的選舉政策。



馬準威說，未來中美在海洋爭議非常大，除了在南海軍事、商業上中美競爭持續，北冰洋未來是新大洋，要穿過大洋到世界兩個點是最近的距離，北冰洋恐成美中軍事競爭熱點。



馬準威表示，2024年10月2日，中俄海警艦艇編隊上個月進入北冰洋海域進行了聯合巡航，這不僅是兩國海警艦船首次在具有高戰略價值的北冰洋地區採取聯合行動，也是中國海警船第一次進入北極海域。而特朗普主張美國來控制格陵蘭，未來的美中海權爭執，恐怕不會只在南海。



馬準威說，美國若順利將目前兩場戰爭結束，美國會收回戰略資源，未來會放在印太區域與西太平洋，未來美中關係軍事層面競爭激烈。美國會加大印太地區與西太平洋關注。未來中美軍事上，在這兩區域會有更多碰撞。

