】 【打 印】 
台大畢業歌“上台大便”中選　寫盡文組生心酸
http://www.CRNTT.com   2025-03-06 19:13:22


台大校門。（中評社　資料照）
台大2025年畢業歌投票結果。（照片：台大畢聯會臉書）
　　中評社台北3月6日電／台灣大學畢業生聯誼會近日舉辦2025年畢業歌投票活動，其中匿名創作歌曲《上台大便》寫盡文組學生的心酸與焦慮，不僅成為最受關注作品，更從7首歌中票選脫穎而出，成為本屆畢業歌。台大校方6日表示，這是畢聯會舉辦的活動，也是學生票選結果，不同世代有不同想法，台大充分尊重，也不會干涉。

　　目前台灣科技產業一枝獨秀，文組學生不但就業難，且低薪，台大畢業也不例外，許多大學新鮮人只能領到比每月基本工資新台幣2萬8590元好一點的收入。反之理工科學生各大廠爭相搶人，根據公開觀測站資料顯示，台積電2023年新進員工起薪條件，碩士畢業6萬3900元、大專院校4萬2930元、高中及以下3萬7900元，還不包括年度上看百萬分紅。許多台積人工作幾年就可準備買房。

　　《上台大便》歌詞全文如下：

　　我不要畢業不要畢業我不要畢業不要畢業　

　　不想被問每個月薪水找不到工作上台大便　

　　誰說上台大就會很有錢我的帳戶從來沒破千　

　　千里難尋一個工作機會　（醫牙電資請先靠一邊）　

　　我說我真的不想畢業　

　　雖然延畢得付學分費　

　　逢年過節　親友面前　不能再用台大來擋箭　

　　我知道　大人會說無病呻吟　都是我太廢　

　　但就業博覽會　當我說“台大社會”　（但一類是真的　沒有幾個好khang－khuè）　

　　怎麼廠商笑臉就不見？　（活在台北　怎麼那麼累？）　

　　你會說　去當社工　去NGO　大不了去打打零工　麥當勞永遠都缺工　

　　文組只能拿兩萬六　資本主義的社會結構　老闆拚命剝削勞工　畢業即失業就是我


　　台大畢聯會進行畢業歌投票，2月底截止，投票結果分為應屆畢業生Google表單投票（占75％）與YouTube影片觀看數（占25％）兩部分決定，總計有7首歌參與，依序為1號《上台大便》、2號《成長的軌跡Traces　of　Growth》、3號《椰林故事　Once　Upon　A　Palm　Tree　Lane》、4號《台大騙我》、5號《Demo》、6號《The　End？》、7號《逃離這座森林》，最終由《上台大便》獲選。

　　匿名創作歌曲《上台大便》在YouTube點閱率突破26萬，不僅歌名特別，歌詞也詼諧有趣，歌詞展現畢業生的現實焦慮。
　
　　不過，由於《上台大便》歌名與歌詞及結尾內容有些不文雅，部分民眾質疑台大學生怎麼會創作出這樣不入流歌曲，甚至還獲選為台大畢業歌。

　　台大學務長朱士維則表示，這是台大畢聯會辦的活動，也是學生票選結果，不同世代有不同的想法，台大充分尊重，謝謝外界關心。至於未來是否要呼籲或勸說不要出現類似不文雅的文字，朱士維強調，對學生進行言論篩選，不是台大風格，校方不會干涉。

　

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：