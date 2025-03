台大畢業歌“上台大便”中選　寫盡文組生心酸

台大校門。(中評社 資料照) 台大2025年畢業歌投票結果。(照片:台大畢聯會臉書) 中評社台北3月6日電/台灣大學畢業生聯誼會近日舉辦2025年畢業歌投票活動,其中匿名創作歌曲《上台大便》寫盡文組學生的心酸與焦慮,不僅成為最受關注作品,更從7首歌中票選脫穎而出,成為本屆畢業歌。台大校方6日表示,這是畢聯會舉辦的活動,也是學生票選結果,不同世代有不同想法,台大充分尊重,也不會干涉。



目前台灣科技產業一枝獨秀,文組學生不但就業難,且低薪,台大畢業也不例外,許多大學新鮮人只能領到比每月基本工資新台幣2萬8590元好一點的收入。反之理工科學生各大廠爭相搶人,根據公開觀測站資料顯示,台積電2023年新進員工起薪條件,碩士畢業6萬3900元、大專院校4萬2930元、高中及以下3萬7900元,還不包括年度上看百萬分紅。許多台積人工作幾年就可準備買房。



《上台大便》歌詞全文如下:



我不要畢業不要畢業我不要畢業不要畢業



不想被問每個月薪水找不到工作上台大便



誰說上台大就會很有錢我的帳戶從來沒破千



千里難尋一個工作機會 (醫牙電資請先靠一邊)



我說我真的不想畢業



雖然延畢得付學分費



逢年過節 親友面前 不能再用台大來擋箭



我知道 大人會說無病呻吟 都是我太廢



但就業博覽會 當我說“台大社會” (但一類是真的 沒有幾個好khang-khuè)



怎麼廠商笑臉就不見? (活在台北 怎麼那麼累?)



你會說 去當社工 去NGO 大不了去打打零工 麥當勞永遠都缺工



文組只能拿兩萬六 資本主義的社會結構 老闆拚命剝削勞工 畢業即失業就是我





台大畢聯會進行畢業歌投票,2月底截止,投票結果分為應屆畢業生Google表單投票(占75%)與YouTube影片觀看數(占25%)兩部分決定,總計有7首歌參與,依序為1號《上台大便》、2號《成長的軌跡Traces of Growth》、3號《椰林故事 Once Upon A Palm Tree Lane》、4號《台大騙我》、5號《Demo》、6號《The End?》、7號《逃離這座森林》,最終由《上台大便》獲選。



匿名創作歌曲《上台大便》在YouTube點閱率突破26萬,不僅歌名特別,歌詞也詼諧有趣,歌詞展現畢業生的現實焦慮。



不過,由於《上台大便》歌名與歌詞及結尾內容有些不文雅,部分民眾質疑台大學生怎麼會創作出這樣不入流歌曲,甚至還獲選為台大畢業歌。



台大學務長朱士維則表示,這是台大畢聯會辦的活動,也是學生票選結果,不同世代有不同的想法,台大充分尊重,謝謝外界關心。至於未來是否要呼籲或勸說不要出現類似不文雅的文字,朱士維強調,對學生進行言論篩選,不是台大風格,校方不會干涉。