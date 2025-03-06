高金素梅提修法　原民“立委”缺額即補選

無黨籍“立委”高金素梅。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月6日電（記者 楊騰凱）民進黨籍平地原住民“立委”陳瑩、山地原住民“立委”伍麗華遭鎖定罷免，但按照現行法規，山地、平地原住民“立委”若各自只缺一席，並不會啟動補選。對此，無黨籍原住民“立委”高金素梅提出修法，如遇缺額就啟動補選。“立法院”內政委員會今日召集協商，推進修法進度。



山地原住民、平地原住民各為三席，現行《公職人員選舉罷免法》規定，山地原住民、平地原住民“立委”出缺達二分之一以上時才會辦理補選，換言之，需缺額達兩席才會啟動補選。不過高金素梅提案修法，要求一遇缺額就辦理補選。此次修法被視為藍營罷免綠委陳瑩、伍麗華之後的配套措施。



伍麗華今日在協商會上表態同意，只要遇缺就補選，但補選當選者的得票數必須大於被罷免者當初的得票數。



現任平地原住民三席，分別是國民黨籍鄭天財、黃仁以及民進黨籍陳瑩，當選門檻約為兩萬票。現任山地原住民三席，分別是無黨籍高金素梅、國民黨籍盧縣一、民進黨籍伍麗華，當選門檻約為2.2萬票。



今日黨團協商由內政委員會召委高金素梅主持，出席成員包括綠委張宏陸、伍麗華；藍委鄭天財、羅智強；白委陳昭姿。



高金素梅表示，《“憲法”增修條文》保障原住民族的參政權，確保族人在選舉制度當中，可以擁有額外的代表權。然而一般的公職選舉如果出現缺額，就可以馬上補選，但是原住民選區並沒有相同機制。2011年平地原住民“立委”林正二離職，導致平地原住民席次少一席，影響到族人的政治參與。因此，去年她提出修法，推動原民“立委”補選機制。



高金素梅表示，可是去年7月因為民進黨團杯葛內政委員會的會議，導致委員會無法討論，但是最後她仍宣布逕付二讀處理。近期包括民進黨籍原民“立委”伍麗華也都有提出版本，希望修法可以改善原住民選舉困境，讓制度更公平，希望今日會議能凝聚共識。

