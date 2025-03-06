羅致政：特朗普要收保護費不會說說而已

前英系“立委”羅致政。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）民進黨前英系“立委”羅致政今天在一場座談會分析特朗普上任以來的政策，他說，特朗普一上台，前駐美代表高碩泰就說要繫好安全帶，現在上任近2個多月被形容是失速列車以及雲霄飛車，美國對台政策變化非常大，特朗普任期可能只有一任，但是影響非常深遠。他強調，特朗普強勢個人領導風格，“我行我素領導風格”，整個國際社會遊戲規則改變，力量成為絕對對錯，是一種霸凌式外交。至於特朗普說要收保護費，不會說說而已，天下沒有白吃午餐，需要保護者一定要付出。



“國策院”今天舉行“2025中國兩會與台、美、中變局”座談會。分為兩個場次，場次一：中國兩會解讀；場次二：台、美、中三角關係發展。



出身學界，曾擔任東吳大學政治系主任的羅致政從四面向探討特朗普上台以來的發展，第一是政治變化；第二是解釋變化；第三是影響衝擊；第四是台灣因應。



羅致政說，特朗普上台後的政治變化，美國政治外交政策轉向，可能是大翻轉，要面對很大挑戰。在混亂局面中，不管是美國內部或是國際局勢，都面對前所未有的局勢，美國人常講要把水倒掉卻連嬰兒都一起倒掉。美國外交除了硬實力，還有軟實力，但是裁掉大量員工這難以想像。美國跟加拿大、烏克蘭、歐洲關係也轉變。過去長期共和黨是支持自由貿易，但是共和黨現在特朗普帶領下，走向保護主義。



他表示，目前國際處於多變環境，從特朗普上台一個多月，看到是已經跟我們語言、利益都不一樣。過去一段期間美國政策有普世價值與理念，但是現在看不到，語言、利益談的都不同，國家利益限縮成為經濟利益。過去談國家利益，現在談毒品、金錢等。美國現在政府不相信醫療等普世價值。



另外，最新變化是特朗普強勢個人領導風格，“我行我素領導風格”，整個國際社會遊戲規則改變，力量成為絕對對錯，是一種霸凌式外交。



羅致政提到，第二面向是解釋特朗普上任後的變化。要系統解釋特朗普外交，可能會問錯答案，目前戰略不是很清楚，現在美國也很混亂要持續觀察。特朗普現在還在選舉模式，語言、風格、做法都還在選舉模式，例如特朗普昨天在“國會”致詞，好像是共和黨造勢活動，特朗普行政協定都是在廢除前任，目前要鞏固基本盤，還沒有要爭取中間與民主黨選民。特朗普現在還在同溫層裡面決策，找來的閣員都是忠誠支持者，包括國防部長。唯一條件就是要忠誠，對他不忠誠就排除在外。