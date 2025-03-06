蕭宗煌：台北故宮也希望兩岸和平　歡迎陸客

台北故宮院長蕭宗煌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月6日電（記者 張穎齊）針對兩岸觀光旅遊僵局，台北故宮院長蕭宗煌6日向中評社表示，站在故宮的立場，當然是希望兩岸能有比較和平、比較開放的發展，讓陸客可來台，但當然也不能只著眼一定要陸客，故宮會重視與台灣民眾之間的對話。



大陸文化和旅遊部日前宣布開放福建和上海團客來台後，農曆年前就申請來台的福建和上海踩線團，現在卻因台“交通部”觀光署堅持先重啟台旅會與海旅會的“觀光小兩會”而陷入僵局。



台北故宮統計，2024年總參觀人數為187萬4994人，其中台灣人占93萬9393人、外籍人占93萬5601人；外籍旅遊人數中，陸港澳僅占5萬85人，前2名為韓國、日本最大宗。過去疫情前開放陸客時，巔峰時期2014年人潮高達540萬人次，陸客一度占外籍客中的8成高比例。



蕭宗煌6日出席“故宮國寶聚澎湖首度跨海啟航 肉形石領銜15件文物遊澎湖”記者會後接受中評社訪問。



針對陸客沒來，觀展人次是否能如預期？蕭宗煌表示，站在故宮立場，當然也希望兩岸有比較和平、開放的發展，讓陸客可到台灣。故宮對地方政府與台灣民眾的責任，就是介紹故宮文物歷史與價值，這點責無旁貸。當然現在討論陸客有沒有來的影響等，其實並不是著眼一定要有陸客，最重要還是與台灣民眾的對話，故宮在對於國寶寶藏、文化脈絡等方面珍藏，是義不容辭。



蕭宗煌還說，故宮保存華夏文物8千年歷史，今天的記者會也提到，澎湖自元朝時期就有文化移民的歷史傳承，故宮也典藏王朝的一些文獻檔案、輿圖，與澎湖的生活博物館的地方文獻做對照，故宮器物與澎湖在地工藝互相對話，這是中央、地方合作非常好的典範，增進觀光效益。



蕭宗煌，出生於嘉義，台北藝術大學藝術行政與管理研究所碩士，無黨籍，台灣博物館學者。曾任高雄市立美術館長、台灣博物館長、“文化部”政務次長、台灣美術館長、博物館學會理事長等。