縣長陳光復：知道陸客喜愛澎湖灣　樂見互訪

澎湖縣長陳光復接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月6日電（記者 張穎齊）針對兩岸觀光旅遊僵局，民進黨籍澎湖縣長陳光復6日向中評社表示，當然希望兩岸互相舒緩相關阻礙或禁令，促進和平交流、觀光發展。雖說陸客在澎湖占比本就少，也還沒有規劃的福建踩線團，但他知道大陸朋友喜歡《外婆的澎湖灣》這首歌，也想來澎湖，他樂見互訪，陸客多來澎湖。



大陸文化和旅遊部日前宣布開放福建和上海團客來台後，農曆年前就申請來台的福建和上海踩線團，現在卻因台“交通部”觀光署堅持先重啟台旅會與海旅會的“觀光小兩會”而陷入僵局。



澎湖縣政府統計，2024年來澎湖的觀光客數為108萬9911人，但比2023年減少了18萬4678人。過去澎湖推行小三通10年來，但陸客來台人數中，澎湖占比是全台22縣市人數最低，舉例2017年3333人、2018年3890人、2019年6千人，陸客占旅遊人數比例僅0.5%。



陳光復6日出席“故宮國寶聚澎湖首度跨海啟航 肉形石領銜15件文物遊澎湖”記者會後接受中評社訪問。



陳光復表示，澎湖過去有小三通，台灣3個離島中，金門、馬祖近期都曾有大陸福建的踩線團或相關規劃，澎湖則還沒有，陸客來澎湖的旅遊人數是比較少。但澎湖擁有世界上十分美麗的海灣，希望陸客也能來觀光旅遊。而且他知道大陸朋友也喜歡一首台灣男歌手潘安邦唱的《外婆的澎湖灣》，都耳熟能詳，幾年前陸客來能來澎湖觀光，他非常樂見恢復觀光交流。



記者問，陸委會尚有台人赴陸旅遊的禁團令、也還沒有下降赴陸旅遊的橙色警示，他有何看法？陳光復說，當然希望能互相舒緩、開放，增進和平交流、觀光善意，他很歡迎陸客來澎湖來賞美麗的海灣、人文，以及與友善的澎湖鄉親互動，品嚐澎湖的肥美海鮮，也可看台北故宮將在澎湖開的特展。

