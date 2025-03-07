吳斯懷：美喊加軍費　就是叫台灣自己打仗

前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷。（中評社 資料照） 中評社台北3月7日電（記者 楊騰凱）美國國防部政策次長被提名人柯伯吉4日在參議院人事聽證會表示，台灣防衛支出應佔GDP的10%（目前約2.45%）。前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷向中評社表示，美國的意思已經很清楚了，就是仗給台灣自己打，美國只管賣武器，但這筆錢台灣根本吞不下去。



吳斯懷強調，這樣看下來，台灣如果繼續抱美國大腿，當心最後只能變成棄子，成為美中談判桌上的菜單，賴清德把衝擊當機遇，只會將台灣推向萬劫不復之境。



美國總統特朗普提名柯伯吉(Elbridge Colby)出任美國國防部政策次長，他4日出席參議院人事聽證會時提到，台灣防衛支出的GDP占比仍遠低於3%，應提升至10%。



台灣GDP的10%約為2.6兆元，台灣今年度總預算約為2.9兆元，若防衛預算調到GDP的10%，金額幾乎將與台灣政府全年預算相當。



吳斯懷表示，柯伯吉先前多次公開主張，若中國大陸侵略台灣，應摧毀台積電的晶片工廠，這次柯伯吉還說，台灣需要大幅提高防衛預算到GDP的10%，以遏阻與對岸的戰爭。美方主張台灣防衛預算提高到GDP的10%，現在美國對台灣的取捨已經非常明白，意思就是仗你們自己打，美國只管賣軍火，然後台積電來美國就可以了，否則一開打就炸掉台積電。



吳斯懷強調，但今年台灣整體防衛預算規模為6470億元，占GDP 2.45%，如果要提高到GDP的10%，那大約是2.6兆新台幣，這根本做不到，台灣吞不下去。



吳斯懷指出，這次台積電宣布擴大投資1000億美元，投資總額高達1650億美元，不只建廠，連先進封裝及研發中心都要前進美國。接下來的大家要問的是：這樣是不是就能夠換得台灣安全？因為特朗普已公開拒絕承諾出兵援台，並曾說台灣距離美國9500英里，距離中國僅68英里，協防台灣非常非常困難。