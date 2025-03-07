深綠世家看民進黨　蘇治灝感嘆權力腐化

蘇東啟文教基金會執行長蘇治灝。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月7日電（記者 方敬為）針對民進黨推動全台罷免藍委行動，民進黨籍前雲林縣長蘇治芬胞兄、蘇東啟文教基金會執行長蘇治灝接受中評社訪問表示，綠營的大罷免行動違背民主政治，是與民意作對，從民眾的反應來看，普遍對綠營操作惡意罷免反感。他預判，大罷免不會成，反而對討厭民進黨風會吹起，2026九合一選舉綠營很可能會被選票教訓，當心自食惡果。



蘇治灝，現任中華圍棋協會理事長，出生雲林北港政治世家，父親為已故雲林縣民進黨籍議員蘇東啟；母親蘇洪月嬌曾當選4屆“台灣省議員”，在陳水扁執政時代擔任“國策顧問”。妹妹蘇治芬歷任1屆“國大代表”、2屆雲林縣長、3屆“立委”。



對於民進黨的情況，蘇治灝感嘆，民進黨歷經陳水扁8年、蔡英文8年，老一輩人才凋零，黨內權力的腐化質變，讓民進黨走向國民黨的老路，利字當頭弊端叢生，人才晉升管道不再大開大闔。反觀國民黨痛定思痛，從公務體系中尋覓人才，也提拔不少年輕新銳出頭，兩黨人才對比逐漸逆轉。



蘇治灝呼籲，“賴政府”面對朝小野大困局，雖然艱難，但越困難越要忍耐冷靜，若只是炒短線，走羊腸小徑，民進黨的黨德、黨魂不再，只會加速墮落與沉淪，真正愛護民進黨的有識之士，不能再沉默，講真話、說真相，擁抱民意，挺身捍衛民進黨於狂瀾。他要以一個老黨外的情懷，呼喚賴清德，珍惜過去、把握現在、放眼未來。



全台掀起大罷免，“中選會”日前公布各地罷免第一階段連署審查結果，罷免藍委的32案全數通過第一階段，罷免綠委的12案全數未通過，僅一次補件機會，形成巨大落差。

