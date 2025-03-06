台軍打臉自家智庫美學者　駁台51州說法

“國防安全研究院”。（照片：“國防安全研究院”臉書） 中評社台北3月6日電／台軍方智庫、“國防安全研究院”國際駐點學者、客座研究員吉耐獅日前在《自由時報》發表專文表示，確保台灣安全的建議行動方案之一，是將台灣變成美國的第51州。對此，台“國防部”回應，“中華民國”是“主權獨立國家”，不支持成為其他國家的一部分。



現為“國防安全研究院”客座研究員的吉耐獅（Guermantes Lailari），是退役美國空軍外務官，2023年曾在政治大學、“國防大學”擔任駐點訪問學人。



日前吉耐獅以〈確保台灣安全：最佳可行方案〉為題在媒體發表專文，提出6項確保台灣安全的建議方案，包括民進黨行動方案的台灣龐大外匯存底應提撥挹注“國防”，以及5項美國行動方案：對台關稅收入可支付台灣軍購、美國國會修改《作戰授權法》（AUMF）適用台灣、台灣與美國應該重新締結《共同防禦條約》（MDT）、可以讓台灣成為美國領地、美國可以將台灣納為一州。



“國防部”4日對此表示，“中華民國”為“主權獨立國家”，軍方恪遵“憲法”，確保“國家”與人民安全，不支持成為其他國家的一部分。



由於“國防院”是“國防部”贊助的單位，現任董事長是前參謀總長霍守業，對於“國防”院的外國學者發表相關言論是否合宜，“國防部”則沒有回應。