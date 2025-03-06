清朝天后昭應錄全台唯一　北港朝天宮修復

雲林縣北港朝天宮文物修復中心修復“鎮宮三寶”之一清朝《天后昭應錄》。（北港朝天宮提供） 中評社雲林3月6日電／雲林縣北港朝天宮文物修復中心去年10月啟用，即著手修復“鎮宮三寶”之一的清朝《天后昭應錄》。原本預計1年完成，經雲林科大“文物修護研究與推廣中心”全力投入，提前半年修復。廟方6日表示將廣為印發復本，讓更多信眾瞭解媽祖事蹟。目前《天后昭應錄》全台僅此1本，全世界已公開蒐藏數量不超過5本。



北港朝天宮每年進香人次逾800萬，香火鼎盛，廟方典藏超過1萬5000件文物，包括“鎮宮三寶”隨媽祖神像渡海來台的寶璽、第1代住持樹璧和尚的缽、記載湄洲媽祖得道升天後濟世事蹟的昭應錄。另外還有具文資身分的萬年香火爐、祖媽轎、慈雲灑潤匾、3枝古老進香旗等6件古文物，被譽為宮廟界“小故宮”。



朝天宮副董事長吳炳俊表示，《天后昭應錄》修復後，如何永續保存是最大挑戰。雲林科大團隊採用最高規格7層保護裝具，包括無酸瓦楞紙盒、棉質藍色包袱巾、孔雀牡丹蒔繪漆盒、絲質黃蘗包袱巾、梧桐木盒、泥金箋函套、楮皮紙4折翼。結合古人護帙智慧與現代文物保存材料，讓後人能代代相傳。



朝天宮文化組邱彥翔說，朝天宮所蒐藏的《天后昭應錄》刊印於清乾隆32年（西元1767年），距今已258年。分為卷首、上卷、下卷。卷首有編者序文，上卷內容為“本朝祀典”、“歷代祀典”、“歷代誥文”。下卷為“天妃本傳”，講述媽祖自宋代到清代以來，55則發跡、顯靈、救苦救難故事。



邱彥翔指出，昭應錄因極為珍貴，蒐藏者都審慎保存，不輕易示出。在清朝時期流通數量就不多，至今更是稀少。目前大陸福建省廈門市圖書館典藏1本，浦田市2本。台灣雲林縣北港朝天宮1本，美國某博物館典藏1本。