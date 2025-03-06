教授拒具結無陸居住證　陸委會談任用疑慮

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）台“銓敘部”日前發函要求公務員具結未領有中國大陸身分證、護照、定居證、居住證，引發爭議，嘉義大學歷史系教授兼系主任吳昆財開第一槍拒絕具結。陸委會副主委兼發言人梁文傑6日表示，若作不實陳述，被發現將有法律責任。而若不具結，是不是會有任用疑慮，政府公務機關會做合適處置，由當事人自己承受風險。



台“銓敘部”日前配合陸委會發函各政府機關，要公務員具結未領有大陸身分證、定居證、居住證，引起爭議，也有學者跳出來批評沒有法源依據、濫權“違憲”，而吳昆財開第一槍，以沒有法源依據、大學是自治的團體為由，拒絕具結。



陸委會6日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，從2004年兩岸人民關係條例確立了單一身份制度，而公務員向來只做沒有雙重“國籍”的具結，21年來並未做沒有中國大陸身份證、護照的具結，現在是第一次做，以後也會繼續做，以後所有到任的公務員都會有這樣的要求具結，就和現在要求公務員具結有沒有雙重“國籍”是一樣的。



梁文傑說，居住證的部分，中國大陸規定要居住滿6個月以上才能拿居住證，我們的公務員顯然不太可能有6個月的時間居住在中國大陸拿到居住證。如果有，具結就是要求說明到底為什麼可以拿得到居住證，這部分牽涉到忠誠的問題，我們同樣要求公務員對居住證的部分作出具結。



至於有些人不具結會怎麼樣？梁文傑指出，若作不實陳述，之後被發現，就會有法律責任。而若不具結，或根本不填的話，所有的政府公務機關在任用人員時都會有標準，也都會作出合適的處置，也就是說該具結而不具結，是不是有任用的疑慮，就是當事人自己要去承受的風險。



梁文傑強調，民調有70.8%的民眾支持陸委會做這樣的事，因此我們希望公務員能配合。