上海杉達學院學生來台交流　聚焦智慧觀光

上海杉達學院18名學生2月底到新竹中華大學，進行交一學期的交流學習。（照片：中華大學提供） 中評社新竹3月7日電（記者 盧誠輝）新竹中華大學姊妹校上海杉達學院，2月底有18名大三學生來台進行交流一學期，學生全都聚焦智慧觀光議題。中華大學觀光學院院長張馨文表示，此次來台的上海杉達學院18名學生皆擁有紮實的旅遊管理學習基礎，期盼在一學期的交流學習中，能讓18名學生獲得撰寫研究主題的靈感，滿載而歸順利畢業。



上海杉達學院自2019年與中華大學締結為姊妹校，此次共有18名學生來台進行一整學期的交流，上海杉達學院董事長朱紹中也在開學時親自率領副校長潘慧斌及教師們，特地來台關心學生的學習狀況，他除感謝中華大學教師們熱情的接待與安排外，也相當期盼能藉此促進兩校的人才培育與友好情誼。



張馨文指出，開學首周正值台灣燈會舉辦期間，教師們就特別帶領上海杉達學院的學生走出戶外，參與台灣重大節日活動，上海學生都感到相當新鮮有趣，參訪行程除讓上海學生親身感受台灣燈會的流程動線安排及交通規劃外，也希望藉由”做中學”的方式，讓上海學生從實務案例進行設計規劃與修正。



張馨文強調，中華大學觀光學院身為ITSA“教育部”智慧創新關鍵人才培育示範學校，學院發揮“智慧觀光”的特色，帶領學生深入學習多元課程，比如將python程式設計語言、SPSS數據分析等技術，應用於觀光遊程規劃等專業上，期盼學生能透過如何學習運用智慧科技，為觀光產業帶來更多可能性，也才能跟上全球觀光產業轉型的新趨勢。



張馨文提到，此次上海杉達學院18名學生皆為大三生，學生除了在課堂學習外，學校教師也會利用假日帶學生們走訪台灣各大景點，目前已安排包括日月潭、阿里山和墾丁等知名旅遊景點，讓上海學生在感受當地文化風情的同時，也能透過實地踩線更了解行程與交通上的規劃配置，深化專業學習能力。