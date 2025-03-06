民進黨柯王互鬥　郭正亮：兩人積怨10年以上

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北3月6日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘4日指責同黨籍“立委”王世堅對黨不忠，王強硬回應“如果叛黨，立刻退出政治”。對此，前“立委”郭正亮今天透露，王世堅和柯建銘長年不合，有長達10年以上的積怨，因為柯長期支持前“行政院長”蘇貞昌，王則長期支持“總統府資政”謝長廷，雙方的鬥爭非常久。



柯建銘日前接受專訪時直指王世堅對黨不忠，引發王世堅不滿，強調他若叛黨就退出政壇，並嗆柯總召應做精神鑑定。此外，資深媒體人周玉蔻5日也指控，王世堅將中常會錄音外流“叛黨”，民進黨應盡快立案調查，“如若屬實，開除黨籍”，而王則對周提出妨害名譽告訴，並怒嗆“對於不實指控，阿堅絕不寬貸”。



針對柯建銘與王世堅的衝突，根據《中時新聞網》報導，郭正亮6日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，柯、王之間有長達10年以上的積怨，因為柯長期支持蘇貞昌，王則長期支持謝長廷，雙方的鬥爭非常久。此外，日前王世堅也呼籲柯建銘，在大罷免議題上不要扯到身兼民進黨主席的賴清德。



郭正亮分析，目前民進黨的策略，是讓賴清德扮演守護好綠委的角色，即賴去幫面臨罷免的民進黨籍“立委”站台，但不會去罷免國民黨籍“立委”的場次，因此，儘管民進黨“立委”吳思瑤和柯建銘一樣，提過賴會出面挺遭罷免綠委，但因為她本人也面臨罷免，所以講這種話是適當的。而沒有面臨罷免的柯建銘講相同的話，在王世堅聽來，這就好像是連罷免國民黨“立委”的部分，賴清德也要介入。