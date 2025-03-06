魏哲家：美國客戶需求非常大　不影響台投資

台積電董事長魏家哲。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）台積電董事長魏哲家3日在美國總統特朗普陪同下宣布加碼投資美國1000億美元。今天返抵台灣後，馬上到“總統府”與賴清德同台召開記者會。魏哲家強調，加大美國投資是因為美國客戶需求非常大，今年、明年生產線都滿了，後年要建的產線也被訂了，而且台灣今年要蓋11個生產線，不僅不會影響台積電在台灣的投資而且會加速。



魏哲家數度強調投資都是因為客戶需求，生產線現在全滿了，明年也滿了，後年生產線也都定了。



魏哲家說，希望利用美國當地人才，我們客戶需要我們就在那裡。在台灣要蓋11個生產線，投資美國不會影響台灣生產線與設廠，台灣廠區會繼續蓋，因為還是不夠，客戶也一直找我們。現在因為土地等問題，賴清德答應會幫忙，往後幾年會有10幾個生產線還是要繼續，加上投資美國1000億美金，照我們預計還是不夠，台灣要蓋的生產線也還是不夠。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



他提到，過去到日本、德國，以前也到美國等設廠，都是客戶需求，現在加大投資美國，也是因為美國客戶需求量非常大。他們也在重大投資前都有分析，也跟客戶溝通過。因為，台積電擴展計劃在美國不夠，無法符合需求內部才開始討論。



魏哲家強調，這麼貴的地方為何要擴展生產線，但是客戶需求是最大考量，當然有其他考量，媒體登幫他寫了一推，但最大是客戶需求，加上當地政府幫忙不可或缺。如果沒有政府支持、法令支持不會成功，沒有社會大眾支持也不會成功。