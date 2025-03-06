魏哲家：赴美沒補助也不怕　台積電只要公平

賴清德請台積電董事魏哲家說明赴美擴大投資案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）台積電董事長魏哲家3日在美國總統特朗普陪同下宣布加碼投資美國1000億美元。魏哲家今天在總統府與賴清德共同召開記者會。面對媒體詢問台積電是否有得到美國政府承諾補助，像是租稅優惠等，魏哲家說，“坦白說，我只要求公平，對我個人、對台積電同仁一樣。要求公平就這樣，我們不怕競爭。哪個地方蓋生產線都是最棒，都不要補助也不怕”，我們不是為了補助才去的，我們是為了客戶需求，跟客戶共同努力。



他也強調，擴大投資美國，“台灣計畫不會受影響，還要加速進行”。



至於台積電也將在美國設研發中心，最新技術是否會留在台灣？魏哲家表示，真正研發中心與研發中心差別，在於美國要答應成立1000人團隊，讓美國生產線繼續前進，不用每件事情到台灣請示。台積電每一條生產線都這樣，難道五奈米到四奈米不是研發嗎？



台積電董事長魏哲家3日在美國總統特朗普陪同下於白宮召開記者會宣布加碼投資美國1000億美元。今天返抵台灣後，府方馬上安排與賴清德同台召開記者會說明。蕭美琴、府秘書長潘孟安、“國安會秘書長”吳釗燮坐在底下。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



美國總統特朗普才剛放話要廢除《晶片法案》，讓大家擔心台積電赴美設廠補助生變，魏哲家回應，坦白說，他只要求公平，我們不怕競爭，我們哪個地方蓋生產線，永遠是最棒的，台積電設廠、擴廠的最主要全因就是因為客戶的需求，“不是因為補助才去的”。

