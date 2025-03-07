藍黨團：賴清德坐視美奪台積電　出賣台灣

國民黨“立法院”黨團。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電（記者 楊騰凱）賴清德與台積電董事長魏哲家6日下午共同召開記者會，強調台積電原訂在台投資計劃不變。中國國民黨“立法院”黨團表示，賴清德坐視台積電變美積電，把“國恥”講成全球佈局多元投資，這就是實實在在的出賣台灣。



國民黨團五問賴清德，一，台積電出走後，美國對台灣安全承諾在哪裡？二，台灣可免於貿易戰、關稅戰嗎？三，台灣半導體未來的優勢在哪裡？四，“賴政府”的“國安”評估是什麼？五，“國安”對策是什麼？如果什麼都没有，那賴清德的“治國”方案，窮的只剩全台大罷免嗎？追殺在野黨？追殺在野政治人物嗎？



台積電加碼投資美國1000億美元引發出走疑慮，賴清德與魏哲家6日下午5時共同召開記者會說明。賴清德表示，這是台積電的成就，也是台灣共同的驕傲；每次台積電的布局都會更因而更壯大、更有競爭力，也成就台灣更大的實力。



國民黨團發布新聞稿表示，台積電加碼千億美元赴美投資，台積電淪為美積電，賴清德把“國恥”、“國家”重大危機講成台灣的驕傲，這是什麼樣無能的“總統”才會說出來的話？台積電在過程中未得到任何課稅豁免及投資補貼的具體承諾，政府在談判過程中亳無角色，美國政府把“賴政府”視為空氣。“賴政府”對美工作是徹頭徹尾的失敗，完全無法對“國人”交代。



國民黨團表示，賴清德坐視外國政府掏空台灣“護國矽盾”，全台高科技產業面臨空洞化危機，還以話術自我感覺良好，把“國恥”講成全球佈局多元投資，這才是全民的悲哀。

