柯家將申請柯文哲10日出席父親告別式

左起台灣民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪、母親何瑞英。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見，父親柯承發告別式訂10日舉行，傳出柯妻陳佩琪7日將向台北看守所申請，爭取讓柯文哲10日奔喪送父親最後一程。



柯承發2月17日病逝，享壽94歲，3月10日舉行告別式。柯文哲2月27日向台北地院聲請解除禁見通信討論治喪事宜，北院法官裁定，柯文哲解除與母親何瑞英、妻子陳佩琪、妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙等4人禁見，但仍維持禁止通信，時間自2月27日至3月10日。4人近日陸續到北所接見室與柯文哲見面，一天一次30分鐘。陳佩琪、何瑞英也送會客菜與多本書給柯文哲。其中最新5日送書是《一切都會好轉的》。



傳出陳佩琪將在7日下午會見後，幫柯文哲向北所申請10日外出奔喪，盼北所能基於人道考量讓柯文哲盡最後的孝道。另外。民進黨籍“立委”莊瑞雄也在6日到新竹為柯父爸上香，並提到2023年莊父過世時，柯文哲也有來拈香。



柯文哲被起訴後，第一次的一審庭期將於3月20日於北院開庭。北院已如火如荼針對其他被起訴的被告開庭，1月23日已對柯文哲時任財務長李文宗、前台北市副市長彭振聲、台北市都發局簡任總工程司邵琇珮開庭，彭、邵認罪、李不認罪，李收押中。3月4日再對中國國民黨籍台北市議員應曉薇、李文宗妹妹李文娟開庭，應、李未認罪，應收押中。加上柯文哲、威京集團主席沈慶京，京案有4名被告在押。