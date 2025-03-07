中評關注：藍粉憤怒爆表　朱立倫陷危機

藍粉將罷免綠委第一階段全軍覆沒、須補件的憤怒全算在黨主席朱立倫頭上。（中評社資料照） 中評社台北3月7日電（記者 張嘉文）藍綠互相發動大罷免，綠民團發動罷藍委，32案全數通過第一階段審查；藍民團發動罷綠委，12案全須補件，形成巨大落差，引來藍營支持者猛烈批評。這股怒氣目前都砸在中國國民黨主席朱立倫頭上，讓朱5日在中常會上強調，責任都在他，希望能止血。



只是從藍營整體氛圍看來，即便罷免綠委非國民黨中央主導，即使罷綠委12案也順利完成補件，仍會讓支持者對朱立倫的領導統御、動員力產生嚴重質疑，這對朱爭取九月連任黨主席，絕對是一大危機。接下來只要有夠份量大咖挑戰者出現，如黨籍台中市長盧秀燕或前中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康等，就可能斬斷朱連任機會。



導火線在於，朱立倫近期多次宣示以罷制罷，以戰止戰，口號喊得響亮，實際操作結果，卻呈現32比0的成績，以藍營支持者角度來看，過於震撼和不堪。



雖說罷免綠委案後續仍有一次補件機會，通過第一階段成案的機會仍大，但對藍營支持者來說，這大半年來面對綠營鼓吹大罷免，早就累積一股悶氣無法發洩，好不容易國民黨也要發動罷免綠委反擊，卻沒想到連第一階段僅要2至3千份罷免提議書的門檻，都沒法通過。



國民黨方面雖批評“中選會”審查過於嚴格、對罷藍、罷綠採不同標準，但支持者難以理解的是，現在已是民進黨執政第九年，官方要刁難藍軍罷綠委是很正常的事，本就該以最嚴格標準來準備。未料連離譜的“死人連署”都有一堆，顯示藍民團敷衍了事亂抄名單，國民黨中央也無作為，讓藍粉對於接下來大罷免對決充滿悲觀，當然也對朱立倫的領導出現嚴重質疑。



國民黨目前最新方案是擬發動公投應戰，盼藉此凝聚黨內士氣，向支持者交代，並進行政治動員，如綠營要操作公投綁罷免，就可藉由可能社會共識最高的反廢死公投，激發支持者甚至中間選民對民進黨的反感，來影響罷免投票的結果，可能採取“公投連署”和“立法院”提案”雙軌方式進行。



接下來面對大罷免的各階段，已陷入危機的朱立倫，大概只能全力“撩下去”，若繼續瞻前顧後，考量太多，最終即便綠營大罷免結果失敗，朱爭取連任主席氣勢恐怕就落了一大半。