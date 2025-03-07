劉奇峯：美重視軍用晶片　台積電非常重要

劉奇峯。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）台積電公布將擴大在美國投資1000億美元，中山大學亞太英語學程助理教授劉奇峯受訪表示，台積電到美國製造成本一定比較貴，要比台灣貴約33%。其實台積電不是很在乎關稅，主要是擔心美國打壓，擴大投資後，美國打壓機會就會比較低。而且美國重視軍用晶片，台積電就非常重要。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



“國策院”昨天舉行“2025中國兩會與台、美、中變局”座談會。分為兩個場次，場次一：中國兩會解讀；場次二：台、美、中三角關係發展。



劉奇峯是美國南卡羅萊納大學政治學系博士，曾任印度弗萊明大學社會科學系國際政治副教授，以及南亞暨東南亞研究中心創始主任。研究領域涵蓋政治地理學、地緣政治與科技、武裝衝突、大國政治、印太戰略與印度。



他在座談會上提到，美方有智庫報告，針對美國軍工體系進行調查，主戰武器多有使用中國晶片。這是一個美國華府軍事智庫的調查，例如：福特級航空母鑑、主戰戰鬥機、智慧彈藥等發現有非常多中國製造晶片。福特級最新航空母艦裡面發現6500個到7000個中國製造晶片，經過追蹤發現，美國軍方體系接案要通過安全體系，但下包零組件還是包給中國。



他表示，因為這樣情況普遍，美方要求台積電到美國設廠有一部分是這個原因。美國為什麼要求台積電儘速到美國設廠，不只是建立核心晶片掌握，以及周圍的供應鏈，更希望透過台積電設廠建立強健體系。

