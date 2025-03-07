黃奎博：綠若不敢向美據理力爭　如唾面自乾

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月7日電（記者 盧誠輝）美國國防部次長提名人柯伯吉4日在美國聯邦參議院軍事委員會人事聽證會上表示，台灣防衛支出應拉高到GDP的10%（目前2.45%）。政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問表示，美國現在不斷對台灣預算指指點點，如果“賴政府”現在還不敢據理力爭、勇敢表態的話，那等同是唾面自乾，也很難讓人相信“賴政府”還有能力保護台灣利益。



2025年台灣GDP預估值約新台幣26兆4100億元，10%為2兆6410億元。台灣2025年防務預算6470億元，占台灣GDP的2.45%。



黃奎博指出，這不是柯伯吉（Elbridge Colby）第一次這樣主張，柯伯吉從過去就一直主張台灣的軍費應該要提高到GDP的10%，換算下來約合新台幣2兆6千多億元，這從比例上來看，可說是台灣不可承受之重，因為2兆多的軍費已相當於台灣一年總預算的80%到90%，這種軍費的比例，已如同當年蔣介石剛撤退到台灣的軍費比例。



黃奎博分析，蔣介石當年撤退到台灣的時候，情勢非常危急，兩岸隨時有再度兵戎相見的可能，所以當時才會把軍費的占比提高到那麼高，但也因此擠壓到很多當時台灣的其他建設。而時至今日的2025年，如果台灣還要讓軍費占比這麼高是完全沒有道理的，因為兩岸關係現在並沒有惡化到當年的地步，且目前兩岸關係也還不到沒有挽救的餘地。



他提到，賴清德只要能夠真正落實“中華民國憲法”與“兩岸人民關係條例”，理論上兩岸關係應該至少暫時可以回穩。但“賴政府”現在卻不思此途，反而希望透過大幅提高軍費的方式來強化台灣防衛能力，只是就算如此，兩岸的軍事實力還是在快速的失衡當中，所以兩岸還是應該要回到從政治協商管道去爭取台海穩定的契機。



黃奎博，美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任台“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長。現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。



黃奎博分析，柯伯吉是個聰明人，當然知道台灣不可能用這麼高的軍費去購買美國的武器，所以才會故意一再放話來向台灣施壓，這就像《易經》裡的名言“取法乎上，僅得其中”一樣，柯伯吉現在喊的雖然是GDP 10%，但真正的目的可能就像其他美國專家和官員所認為的GDP 5%，只是就算軍費只占GDP 5%，比例還是太高了，勢必會壓縮到其他預算。