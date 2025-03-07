中評關注：林岱樺領先縮小　新系要出手了？

《鏡新聞》進行民進黨高雄市長提名相關民調。（《鏡新聞》提供） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）民進黨高雄市長初選白熱化。涉詐領助理費案的“正國會”“立委”林岱樺最近在兩份民調中雖領先其他競爭者，卻已拉近距離，顯示涉案仍有影響。這兩份民調可觀察出，若整合“非林”勢力就能篤定勝過林岱樺，這是否也是新系在測水溫，為了推倒林岱樺，新系、親新系未來將整合出一組人，這個人選很可能就是賴瑞隆。



民進黨目前有“立委”林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，以及前“勞動部長”許銘春表態爭取提名。林岱樺因涉及詐領助理費，新台幣100元交保，而許銘春則因涉及“勞動部”員工自殺事件，以及涉及挪用公帑等貪污案件，已經沈寂一段時間。



最近有兩份民調都是林岱樺領先其他競爭者，分別是網路媒體《新頭殼》民調，《鏡新聞》電視台民調。兩位單位多被視為較親綠。



這兩份民調發現了一些趨勢，《新頭殼》這份民調若是黨內競爭者互比，林岱樺在這份黨內互比的民調中拿下19.1%位居第一，賴瑞隆獲得15.0%排第二，邱議瑩拿下14.3%居第三，許智傑以9.1%位列第四。



《鏡電視》民調，雖然林岱樺還是以24.6%領先，賴瑞隆則以22.7%緊追在後，邱議瑩14.7%，許智傑以13.3%墊底。



林岱樺雖然兩份民調與黨內互比都領先，但與第二名差距縮小，且都是賴瑞隆位居第二，邱議瑩則與賴瑞隆相差幅度拉大。之前曾有一個說法是，除了林岱樺以外，其他競爭者都是新系或是親近新系，很可能先整合出一位，再與林岱樺進行民調，避免林岱樺領先勝出，而目前趨勢似乎已看到新系正在力拱賴瑞隆。



賴瑞隆親近賴清德，曾在陳菊擔任高雄市長時海洋局長、市府新聞局長等職位，過去屬於菊系人馬，目前是民進黨中評會主委，每週中常會都會列席，是黨內核心職位。



許智傑也是新系，邱議瑩非新系，與蘇系關係較好。邱也與現任高雄市長陳其邁關係不錯，兩人過去是陳水扁執政時期正義連線，若新系力拱賴瑞隆，同為新系許智傑可能也只能接受。現在這兩份民調是否在說服邱議瑩讓給賴瑞隆，近一步整合後與林岱樺競爭。新系主要就是防守林岱樺，避免林在初選出線，接著可能要看邱議瑩對這兩份民調能否買單，整合讓賴瑞隆與林岱樺進行民調，讓新系有機會出線。

