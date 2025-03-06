婚外情落馬李孟諺回鍋　黃國昌：宵小“內閣”

有名網友在PTT發文，點名李孟諺與一名張姓女子，有長達10年的地下情，還貼出兩人多張親密合照。（照:截自PTT） 中評社台北3月6日電／台前“交通部長”李孟諺去年8月被爆婚外情，火速請辭獲准，事隔半年，農曆春節後悄悄回到“行政院”擔任“有給職顧問”。“行政院”證實，李孟諺具公務人員任用資格且有豐富基層經驗，為借重其長才，依“公務人員任用法”等相關規定任用為“行政院”顧問。



對此，台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌批評，此乃標準的等風頭過後，就以為可以偷偷摸摸地不被人發現，卓榮泰“內閣”宛如宵小般，專做這種下流勾當，實在非常悲哀。



黃國昌說，李孟諺除了私領域的爭議以外，其與涉嫌掏空遠東航空的董座張綱維的關係，包括為何與張的律師私下見面在喬些什麼事、婚外情對象又如此“恰巧”住在張旗下建設公司的豪宅“樺福水悅”都未曾有過清楚說明。這種政商關係複雜的人可以回任有給職顧問，充分凸顯出民進黨的酬庸文化，只要跟對人了，再怎麼樣都一定保你有位置可以繼續吃香喝辣。



李孟諺為基層公務員出身，在前新北縣府與台南市府服務多年，賴清德任台南市長時屢次拔擢，曾在賴清德接任“行政院長”後代理台南市長，是“台南幫”代表人物之一，不過，李孟諺就任“交通部長”僅92天，因婚外情落馬。