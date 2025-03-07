福建團組會議開放　書面報告談兩岸融合發展

十四屆全國人大三次會議福建代表團舉行開放團體會議。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京3月7日電（記者 俞敦平）在十四屆全國人大三次會議福建代表團開放團組會議上，儘管代表們在審議報告時都沒特別提到關於兩岸的問題，但書面報告中有特別一個章節關於福建省積極建設兩岸融合發展示範區的內容。報告中指出，福建省將透過完善政策支持、推動經濟項目、深化社會融合及頻繁文化交流，成為台胞台企登陸首選地。書面報告中指出，2023年以來，出台45條惠台政策，便利台胞生活、扶持台資企業；閩台貿易穩增，121個重大項目總投資超萬億元；旅客往來增長62.7%，服務平台上線提升便利性；舉辦逾300場交流活動，增進情感認同。平潭、福州、廈門等重點區域創新突破，並強調融合發展重要性，福建將持續努力深化兩岸聯繫。



6日下午，第十四屆全國人大三次會議福建代表團舉行開放團組會議，審議政府工作報告。會議由中共中央委員、福建省委書記、福建省人大常委會主任周祖翼主持。雖然會議主體未直接聚焦兩岸議題，但在問答環節中福建在推進海峽兩岸融合發展的努力與成果多次被提及。此外，書面資料中也有一個單獨章節關於福建省積極建設兩岸融合發展示範區的內容。



報告中指出，福建省在政策層面持續發力，完善兩岸融合發展的制度保障。自2023年6月中共中央、國務院發布支持福建探索海峽兩岸融合發展新路的意見以來，福建省已出台3批共45條惠台政策，涵蓋便利台胞生活、鼓勵就業創業、扶持台資企業及涉台法治建設等領域。這些措施進一步落實同等待遇，擴大兩岸民眾的受益面。同時，省委成立專班推動工作，與中央部委協調，形成全省“一盤棋”格局，為融合發展提供強有力的機制支撐。

