王進足強調閩台歷史文化聯繫　深化兩岸交流

王進足。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京3月7日電（記者 俞敦平）在十四屆全國人大三次會議福建代表團團組開放會議上，漳州市委書記王進足針對福建如何深化兩岸文化交流、增進文化認同、促進兩岸融合發展的提問作了詳盡回應。他強調福建與台灣的歷史淵源與文化聯繫，並介紹福建在文化交流與融合發展方面的努力及未來計劃，涵蓋夯實文化基礎、傳承民間信仰及守護共同記憶三大重點。



6日下午，十四屆全國人大三次會議福建代表團舉行開放團組會議，審議政府工作報告。會議由中共中央委員、福建省委書記、福建省人大常委會主任周祖翼主持。會上，媒體記者針對福建如何深化兩岸文化交流、增進文化認同、促進兩岸融合發展提出問題，漳州市委書記王進足作出詳細回答。



王進足首先強調福建與台灣之間深厚的歷史淵源與文化聯繫，指出兩地同根同源、血脈相連的特殊關係。特別是，超過八成的台灣同胞祖籍在福建，這使得福建在兩岸融合發展中擁有得天獨厚的優勢。近年來，福建積極響應中央關於探索兩岸融合新路、建設兩岸融合示範區的指示，在文化交流領域取得了令人矚目的成果。例如，通過徵集史料檔案，並推出電視紀錄片《兩岸家書》，福建不僅守護了兩岸共同的歷史記憶，也贏得了廣泛的認可與共鳴。

