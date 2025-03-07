福建平潭推動文旅融合　黃建波談發展方向

十四屆全國人大三次會議福建代表團舉行開放團組會議。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京3月7日電（記者 俞敦平）在十四屆全國人大三次會議福建代表團開放團組會議上，平潭綜合實驗區黨工委副書記、管委會主任黃建波介紹了平潭在文娛融合發展上的成果，包括舉辦兩岸青年棒壘球比賽等賽事，以及發展台灣免稅商品市場，吸引大量遊客。福建正以文化為基、旅遊為媒，朝世界知名旅遊目的地的目標邁進。未來，福建將繼續發揮文化資源優勢，推動文旅產業高質量發展，展現更多發展潛力。



6日下午，十四屆全國人大三次會議福建代表團舉行開放團組會議，審議政府工作報告。會議由中共中央委員、福建省委書記、福建省人大常委會主任周祖翼主持。會上，媒體針對習近平總書記對文娛融合發展的看法，以及福建在文化遺產保護與文娱融合方面的措施提問。黃建波與周祖翼分別回應，分享了福建在文旅產業上的努力與未來規劃。



黃建波在回應中指出，習近平總書記高度重視文娱融合發展，福建近年來以此為目標，在文化遺產保護與文旅產業融合上取得顯著成效。他提到，2024年福建文旅產業共接待遊客6.48億人次，旅遊消費額達8350億元（人民幣），同比增長19.6%。平潭作為文旅融合的先行區，通過舉辦多元化的文化活動與賽事，成功吸引遊客並帶動產業發展。



黃建波介紹，平潭推出“跟著文娛去探索歷史”的旅遊項目，讓遊客參觀平潭殼丘頭文化遺址群，深入瞭解南島語族的起源與擴散歷史。此外，平潭每年舉辦多項體育賽事，包括賽車、風箏衝浪、兩岸青年棒壘球賽、自行車展等，吸引運動員與觀眾參與。遊客不僅能觀賽，還能在專業賽道體驗賽車，或在海上感受風箏衝浪的樂趣。



黃建波表示，在演藝與影視方面，平潭的國際演藝中心及沙灘等地舉辦音樂嘉年華、民俗演唱會、話劇與音樂劇等演出。平潭的自然風光也吸引眾多影視劇組前來取景，遊客可循著電影與綜藝的足跡欣賞美景。黃建波強調，平潭未來將持續推動文娱融合，加快建設平潭殼丘頭文化遺址公園與海壇海峽水下考古遺址公園，並創新發展非遺技藝，推出更多特色文旅項目。

