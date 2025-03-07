喊話張忠謀回鍋　邱宏仁：魏哲家應下台

示警台積電赴美投資千億將令股價下跌，台大管院副教授邱宏仁說，台積電董事長魏哲家必須下台。（照片：邱宏仁臉書） 中評社台北3月7日電／台積電擴大在美國投資預計投入千億美元引爆爭議，賴清德6日偕同台積電董事長魏哲家在“總統府”開記者會，高喊壯大台灣，但質疑仍不斷。曾當過台“經濟部長”郭智輝EMBA老師的台大管院副教授邱宏仁連日在臉書發文質疑，台積電成功關鍵的高效率移到美國恐蕩然無存，並指出創辦人張忠謀要不要回鍋？他示警，這除了刨掉台灣晶圓代工的根外，也將令台積電股價劇烈震盪向下，中長線探底500元台幣以下。直呼魏哲家必須下台，向全民道歉。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。台積電近年的美國投資案，主要是正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



邱宏仁4日第一時間發文質疑，台積電的專業代工的成功關鍵，建立在高度紀律及效率的營運模式，這是其先進製程技術優越性的礎石，但這在移轉到美國後，很高的機率是蕩然無存。在整體營運成本大增下，成本完全轉嫁給代工客戶的可能性不高，毛利率大降的陰影，將令股價一路狂瀉。如此一來，台積電不用成為美積電，就將離台灣而去，繼續到海外護國，但護的是美國。他呼籲，張忠謀要不要第二度回鍋台積電擔任董座？

