台積電赴美因客戶需求？郭正亮：晶片可空運

賴清德請台積電董事魏哲家說明赴美擴大投資案。（中評社 資料照） 中評社台北3月7日電／台積電董事長魏哲家昨日表示，1000億美元投資美國，最主要原因是因為客戶需求，現在的產能不夠，台積電在台灣要蓋的11生產線，仍會如期前進。對此，前“立委”郭正亮忍不住脫口表示，“晶片是用飛機運的”。



台積電董事長魏哲家3日在美國總統特朗普陪同下宣布加碼投資美國1000億美元。魏哲家6日在“總統府”與賴清德共同召開記者會。魏強調，擴大投資美國，“台灣計劃不會受影響，還要加速進行”。魏哲家稱赴美設廠主因是基於客戶需求，尤其AI需求龐大，都無法滿足需求。



根據台媒報導，郭正亮6日在政論節目《新聞大白話》中脫口表示，晶片是用飛機運的。魏哲家會說美國那個研發中心層次更高，比如1奈米的晶片怎麼用、要結合量子計算等，而台積電這個研發中心則是直接準備要量產的。但美國不可能這樣做，要知道美國研發中心的待遇，是台灣的2倍以上，美國可以來台灣挖角，“你認為人家是白癡嗎”？



針對台積電在台灣要蓋的11座產線，郭正亮指出，台積電在台灣本來就有這麼多，但並不是增加。而台積電在美國則共要投資7座。



台積電將擴大對美投資，賴清德稱沒有來自美國的壓力。郭正亮點出，沒有人跟賴清德扯這個，大家認為賴沒有提出他的方案，因為這個對台灣有傷害，並不是對台積電有傷。因為台積電可以做調整，台積電是一家厲害的公司，毛利雖會變少，可是它會調高價格。美國總統特朗普會幫忙，會對台灣課晶片稅，讓台灣的晶片跟美國的晶片價格差不多。所以Apple在美國買就好了，美國不能阻止Apple到台灣買晶片，所以用晶片稅把台灣的價格拉高。