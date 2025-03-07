顧立雄：軍事預算依賴清德指示　3%為目標

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）對於台灣軍費預算是否應該要提高到GDP10%，合理嗎？台“國防部長”顧立雄今天受訪說，我們現在就尊重賴清德政策指示，依照防衛作戰的實際需要與國家的財政狀況，我們儘量達到3%為目標。如果說近幾年我們陸續可以立即籌獲，我們會研究編列特別預算方式來進行，這是我們現在考量整個“國家安全”角度跟財政狀況，我們會做一些詳細的規劃。



美國國防部次長（Under Secretary）被提名人柯伯吉（Elbridge Colby）4日出席參議院人事聽證會，強調失去台灣將是美國的巨大災難。他警告，兩岸軍事平衡已急遽惡化，並主張台灣應將“國防”預算提高至國內生產毛額（GDP）的10%，日本則應提升至3%。



媒體追問GDP10%軍費會成為台灣的目標嗎？日本說由他們自己決定，我們是由誰決定？顧立雄則說，依照賴清德政策指示，以三軍統帥指示，現在就以目標來進行，那之後的話當然還要再因應相關敵情威脅情況，我們會按照實際需要來進行規劃。



有報導接下來台灣對美軍購要增加，這是對美方表示誠意嗎？顧立雄表示，我們都有關相關的武器裝備採購，都是依據防衛作戰實際需要進行採購，我們在台美進行這些相關所需武器，“我從來沒有感覺到美方是故意要塞一些，跟我們防衛作戰不需要的武器”。

