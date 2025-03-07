李四川戰新北市長？吳子嘉：侯友宜是關鍵

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北3月7日電／中國國民黨籍新北市長侯友宜2026年將任期屆滿。新北市長之戰，國民黨籍台北市副市長李四川、新北副市長劉和然、國民黨籍“立委”洪孟楷都是熱門人選。民進黨方面，“立委”蘇巧慧已經明確表態要參選新北市長，民進黨秘書長林右昌則是勤跑地方宮廟。《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，民進黨誰選都會比國民黨稍遜一籌，而新北市長侯友宜要挺誰是關鍵。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉6日在中天《新聞千里馬》節目中指出，國民黨內目前有3個熱門人選，李四川民調是第一名。李四川大幅領先蘇巧慧是事實，差距20個以上百分點。但是選戰打下去是兩回事，李四川旁邊挺他的全都是新北市大老級的人物，大老級人物可能不會打選戰。他聽到這裡面唯一會打選戰的是國民黨籍資深媒體人趙少康，趙少康若下去，也許還有點機會。



民進黨最後還是蘇巧慧出來嗎？林右昌有沒有機會？吳子嘉回應表示，林右昌有點倒楣，投入新北市長初選的時程被罷免打亂了。如果由民進黨籍前“行政院長”游錫堃帶著他跑，結果很難講。因為林右昌選舉的爆發力很大、比蘇巧慧有魅力。若是在公平的基礎上，兩人一起拚初選，林右昌出線的機會是存在的。



不過，吳子嘉認為，不管民進黨由誰來選，在基礎上都會比國民黨稍遜一籌。因為在侯友宜領銜新北市的情況下，侯友宜要挺誰是關鍵。傳出侯友宜挺劉和然，劉和然也在拚。他聽朋友說，劉和然的民調已經到30幾趴。所以目前情況是混亂的，明年舊曆年後就會清楚，5月就會提名。