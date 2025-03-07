日經亞洲：台灣可能被迫買更多美國武器

台向美採購M1A2T戰車。（台軍聞社） 中評社台北3月7日電／“日經亞洲”報導，美國總統特朗普重返白宮後不會斬斷台美關係，但會讓它們變得更複雜、難以預測。台美關係除了關稅、晶片業問題，特朗普還認為武器銷售是交易而非安全保障。台灣可能被迫購買更多美國武器以彌補台美貿易失衡，而非出於戰略需求。



特朗普去年在競選期間多次指控台灣“偷走”美國晶片生意，並要台灣付費換取美國保護。今年一月，特朗普宣稱要對台灣半導體課徵百分之一百關稅，台積電日前宣布加碼一千億美元投資美國，顯示台灣正試圖安撫特朗普。



防務合作長期以來一直是台美關係的支柱，但特朗普的交易主義手法可能會使台灣面臨更大的財政壓力。在特朗普第一任期內，他的政府批准超過180億美元的對台軍售，其中包括F－16V戰鬥機和M1A2T戰車等主要軍備。



然而特朗普認為武器銷售是金融交易，非安全保障。特朗普的前“國安”顧問歐布萊恩（Robert O＇Brien）說，特朗普“將台灣視為一個非常富裕的國家”，不願“為台灣“國防”埋單”。



“日經亞洲”指出，如果這種模式持續下去，台灣可能面臨更大壓力，必須購買更多美製武器，且非作為戰略框架一環，而是為彌補台美貿易失衡。這不僅加劇台灣防務預算壓力，還會引發台灣內部對此類軍事開支永續性的爭論。此外，台灣推動本土防禦能力建設，例如開發雄風飛彈和自產潛艦的努力，可能會因過度依賴美國軍售而受阻。

