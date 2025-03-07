台官方徵購高球場蓋台積電中科廠　會員抗議

興農球場會員權益促進會到中科管理局抗議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月7日電（記者 方敬為）台積電在中部科學園區的二期擴廠案，預計徵購興農高爾夫球場土地進行開發，上百位球場終身會員權益受損，今天集結中科管理局抗議，反對台積電開發，興農球場會員權益促進會長、群祐機械董事長陳永豐痛批，政府獨厚台積電，罔顧民眾權益，台積電都要到美國擴大投資設廠，在台灣的發展佈局都出現疑慮，呼籲有關單位懸崖勒馬，要求保留綠地。



配合台積電先進製程擴廠“中科二期園區擴建案”，中科管理局協助土地取得，其中包含興農高爾夫球場，因此引爆球場與會員的合約糾紛，球場終身會員要求球場賠償，訴求每張球證要以新台幣320萬行情價賠償，由於價格無法取得共識，會員組成權益促進會，捍衛訴求。中科管理局3月7日召開協調會，促進會集結門口召開記者會，揚言捍衛權益到底。



興農球場會員權益促進會長、群祐機械董事長陳永豐表示，全世界沒有一個地方會寧可犧牲綠地改建工廠，台灣堪稱領先全球，政府獨厚台積電，犧牲民眾權益，最近台積電已經應美國總統特朗普的要求，宣布赴美擴大投資1000億美元，之後會否影響台積電在台灣擴廠，疑慮重重，政府還要執意犧牲綠地，獨厚特定廠商嗎？

