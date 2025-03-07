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朱立倫批賴把台積電推在前面 幫自己解套
http://www.CRNTT.com
2025-03-07 11:05:03
朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝）
中評社台北3月7日電（記者 張嘉文）台積電董事長魏哲家與美國總統特朗普共同在白宮宣布，將對美國增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，魏哲家昨日也在府方的記者會上強調，赴美投資是客戶需求。對此，中國國民黨主席朱立倫今天表示，相信台積電這樣的佈局是不得不的決定，但昨天的記者會，賴清德是把魏哲家推在前面幫自己解套，而不是要幫台灣解套。
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