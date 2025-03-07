傅崐萁轟賴清德押著魏哲家遊街示眾　無恥

國民黨黨團總召傅崐萁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月7日電（記者 張穎齊）賴清德6日與台積電董事長魏哲家舉行記者會，說明擴大投資美國1千億美元。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁7日表示，賴清德公然睜眼說瞎話，出賣台灣、台積電，連韓國與三星都知道面對美國要腰桿挺直，賴不僅向烏克蘭“總統”澤連斯基看齊，更讓“護國神山”倒了，押著魏哲家遊街示眾，他深深譴責無恥的“賴政府”。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1千億美元投資於美國先進半導體製造，連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。這項擴大投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠，以及1間主要研發團隊中心。



傅崐萁7日上午赴“立法院”出席國民黨“立法院”黨團大會前受訪，回應關於賴清德與台積電開記者會一事看法。



傅崐萁表示，台積電要去美國擴廠，說因客戶都在美國，台積電從1987年成立迄今近40年，現在宣布到美國投資1650億元美金，但要知道美國當地人才很難找，薪資要求高，工會很強勢，一定會提高台積電成本。台灣有優秀高端工程師，台積電在台灣的晶片良率是98%，到美國良率會有70%嗎？這是重大虧損，換算新台幣5兆多元，幾乎掏空台灣30%外匯存底、家底，帶走多少科技人才？台積電一年產值2兆，上下游加起來更是天文數字，高端人才將流失、台灣空洞化。

