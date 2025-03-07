黃國昌：藍白優先法案7領域有交集一起推

民眾黨團總召黃國昌（中）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新會期開議，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌7日表示，與中國國民黨團三長的會面已經結束，第一個成果是藍營禮讓交通委員會召委，在新會期優先法案有交集的有7大領域，包括勞工權益、居住正義、司法改革，及廢止部分娛樂稅，未來將會共同推動。



台灣民眾黨“立法院”黨團7日上午召開“獻給darling 感謝有妳”國際婦女節快樂記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”林國成、黃珊珊、林憶君出席。



黃國昌接受媒體訪問表示，民眾黨團跟國民黨團三長的會面已經結束了，第一個成果是前兩天國民黨的支持，讓林國成在“立法院”交通委員會擔任召委，他非常感謝。而在這個會期各自推出的優先法案，也有7大領域有所交集。



黃國昌說，在保障勞工權益上，會制訂國定假日法的制定，及外送人員權益保障法規，希望在這個會期能完成；在居住正義有共識的是修正住宅法相關規定；司法改革也要推動《刑事訴訟法》與程序基本權保障的問題；也希望廢止消費者觀賞體育賽事、演唱會時的娛樂稅。



黃國昌認為，這是民眾黨團與國民黨團有交集、凝聚共識的部分，大家會共同推動、努力的方向。