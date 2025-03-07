吳伯雄：台灣民眾應清醒　避戰比備戰更重要

吳伯雄致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席、中山學術文化基金會董事長吳伯雄今天表示，兩岸關係日漸緊張敵對，台灣面臨戰爭陰影威脅，政府應美國要求大幅增加“國防”預算，增強戰備，動員準備。這不禁讓我們憶起，百年前中山先生在北京病危臨終前夕微弱的反覆叮囑“和平，奮鬥，救中國”，是何其的有遠見與重要。民眾應該清醒的理解到，其實避戰是比備戰為更高的、有利的戰略選擇才是。



為紀念孫中山逝世一百周年，國民黨和中山學術文化基金會今天共同合辦“中山先生逝世壹百周年紀念座談會－三民主義理想的永恆追求”座談會，探討如何在台灣具體實現中山先生的建國理想，會議由國民黨主席朱立倫主持，邀請前主席馬英九及吳伯雄分別致詞。



現年86歲的吳伯雄在會中表示，中山學術文化基金會六十年來從未間斷獎勵孫學研究，這次也與國民黨合作，復刻重印“國父孫中山先生傳”及“國父墨蹟”兩本重要的書籍，將分贈重要圖書館，也鼓勵更多年輕一輩重視對孫中山的研究。



吳伯雄說，此時此刻我們高舉中山先生的旗幟，重新號召海內外同胞增進對中山先生其偉大人格、革命毅力以及著作學說的認識，進而致力推動兩岸和平，增進兩岸人民福祉，扛起振興中華的使命感。



他認為此時高規格舉辦紀念活動，是十分有必要的，也是正確的，尤其是希望能夠喚起台灣人民，特別是下一代，能夠真正認識“中華民國”開國的歷史。

