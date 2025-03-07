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柯10日能為父送行？黃國昌：政治別那麼冷血
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2025-03-07 14:53:51
民眾黨團召開記者會，左起黃珊珊、張啟楷、黃國昌、林憶君及林國成。（中評社 鄭羿菲攝）
中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案遭羈押禁見，柯父柯承發告別式訂3月10日舉辦。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌7日表示，尊重柯家人的意願，盼在此過程中，各界能體諒，不要讓台灣政治變得這麼冷血，連這種事都拿來做政治操作。
據瞭解，柯妻陳佩琪將在7日下午2點半左右前往台北看守所，遞件申請爭取讓柯文哲在10日當天奔喪，也將媒體鏡頭前有所說明。
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