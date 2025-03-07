馬英九：兩岸應攜手共創中華民族美好未來

馬英九致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨今日舉辦“孫中山先生逝世壹百周年紀念座談會”，馬英九受邀出席致詞時表示，孫中山當年的建國主張，包括三民主義、五權“憲法”、政權、治權分立，如今都已陸續在台灣實現，而大陸近年的政經改革，也大幅改變了大陸的經濟、社會、文化、與教育，這對兩岸人民都是正面發展，至關重要。兩岸應該攜手前行，共創中華民族的美好未來。



對於兩岸關係，馬英九說，戰爭絕不是任何人所期望的結果，至於兩岸未來是否會發生戰爭，他始終認為“並非不可能，但機會不大”，關鍵在於兩岸要審慎處理彼此關係，對台灣和大陸而言，戰爭代價都是無比沉重，備戰當然有必要。但高昂軍費對台灣是沉重的負擔，雙方應該尋求以和平方式解決爭端，用對話取代對抗，創造兩岸雙贏，他執政的8年就是最好的實踐。



為紀念孫中山逝世一百周年，國民黨和中山學術文化基金會今天共同合辦“中山先生逝世壹百周年紀念座談會－三民主義理想的永恆追求”座談會，探討“中華民國”如何在台灣具體實現中山先生的建國理想，會議由國民黨主席朱立倫主持，並邀請前主席馬英九及吳伯雄分別致詞。



馬英九在會中表示，孫中山是他一生中最崇拜的偉人，孫中山到過的地方，他都會走一遍，而當年孫中山號召海內外志士共襄大業，先後歷經十次的流血革命行動，終於在1911年推翻了268年的滿清王朝，結束了中國四千年的君主專政，建立了亞洲第一個民主共和國“中華民國”。



馬英九說，1949年後兩岸隔海分治76年。雖然兩岸體制不同，但兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應該互助合作，振興中華。這就是國民黨主席朱立倫所說的“同為中華，異為體制”。這也是2015年他與大陸總書記習近平先生在新加坡會面時，雙方達成的共同信念。



馬英九強調，自2008年到2016年他執政期間，海峽兩岸簽訂23個雙邊協議，創造了和平穩定的台海局勢，也建立了制度化的溝通管道，“以和平方式解決爭端”是雙方共同的核心理念，而“制度化協商”則是具體方法，兩岸互信是建立在1992年兩岸在香港達成的“九二共識”，內容為“海峽兩岸均堅持‘一個中國’原則，其涵義可以口頭聲明方式各自表達”，在“九二共識”基礎上，“我方”可與中國大陸保持和平友好的關係，推動各合作交流。

