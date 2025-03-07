財劃法、總預算2項覆議案12日表決

院會表決處理《財劃法》及總預算覆議案投票日期。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）“立法院”會今天表決處理《財政收支劃分法》以及今年度總預算覆議案投票日期，由於中國國民黨團、台灣民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程。根據“立院”規劃，3月11日將處理總預算覆議案、12日處理財劃法覆議案，12日表決兩項覆議案。



在進行院會議程表決時，因民進黨人數處於劣勢，高喊“充分討論，不要過水表決”。國民黨“立委”陳玉珍則反嗆，民進黨當初把總預算提案都撤掉，這叫有充分討論嗎？



“立法院長”韓國瑜日前召集黨團協商討論覆議案處理日期，民進黨團主張以4天時間處理，國民黨團、民眾黨團則認為應在11、12日2天就處理完，因協商無共識送院會處理。



國民黨團書記長王鴻薇解釋，這次必須在短短15天內處理兩個覆議案，更何況“行政院”送來的時間是2月27日，第二天就遇到2月28日連假，幾乎一半的時間都沒有，所以現在規劃3月11日處理總預算覆議案、12日處理財劃法覆議案，兩個覆議案都會邀請“行政院長”卓榮泰來報告並備質詢，而12日結束質詢後就開始投票，一次發2張選票，在野黨將一次投票反對兩個覆議案。

