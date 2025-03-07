藍憂台積電赴美危機　要求卓榮泰專案報告

國民黨籍立委葛如鈞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月7日電（記者 張穎齊）賴清德6日與台積電董事長魏哲家舉行記者會，說明擴大投資美國1千億美元。中國國民黨“立法院”黨團7日在“立法院”會提案，台積電變美積電已成為“國安”危機，要求“行政院長”卓榮泰率領各部會專案報告。在藍綠台下互罵聲中，國民黨籍“立法院長”韓國瑜裁示該案交由朝野黨團協商，協商期最多為一個月。



國民黨團提案內容指出，台積電變“美積電”，恐怕會神山不保、矽盾崩壞，衝擊產業布局，政府卻事不關己，因此要求卓榮泰率領相關“部會”首長，就“台積電赴美是否違背台灣優先承諾危及“國安”進行專案報告。該案提議逕付二讀，將交付朝野黨團協商。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1千億美元投資於美國先進半導體製造，連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。這項擴大投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠，以及1間主要研發團隊中心。



“立法院”7日在議場舉行院會，國民黨“立院”黨團派出國民黨籍“立委”葛如鈞為代表，提案“台積電淪美積電 要求“行政院”專案報告”。葛如鈞上台前，還被民進黨“立法院”黨團總召柯建銘酸“上台自殺嗎？”



葛如鈞表示，柯建銘說他是來自殺的，民進黨政府才是帶全台灣人去自殺，他認同台積電是“護國神山”，也相信應該要根留台灣，但民進黨政府在國際經濟、談判失能，搞神隱、消失，連談判桌的邊緣摸不到，“國安”戰略出現重大危機，“經濟部”、“國科會”、“國發會”沒作為，“經濟部”政務次長江文若訪華府溝通，變成說只是情蒐？“行政院長”卓榮泰更是看到美國總統特朗普與魏哲家共同在白宮發布赴美投資才同步得知。



葛如鈞說，這就是民進黨政府說的互利雙贏？賴清德還敢說沒有美國給的壓力？台灣付出高昂代價，台灣晶片到美國還是會被課徵25%關稅，甚或可能30%、50%，政府有對策嗎？還是衹有一座“護國神山”、雞蛋放同個籃子？應鼓勵更多企業在台投資，產業多元化。國民黨近40年前扶持創造了台積電的根基，民進黨政府卻讓台積電外移，國際競爭力消失。“經濟部長”郭智輝還說被課100%關稅不一定不好，削弱並違背台灣利益，國民黨會持續監督失職的民進黨政府。

