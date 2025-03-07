國民黨示警　台灣高科技人才技術將漸外流

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北3月7日電／台積電將在美國加碼投資千億美元，中國國民黨今日表示，美國總統特朗普就任以來，不斷以高關稅脅迫台積電赴美投資，迫使台積電在孤立無援的狀況下加碼投資美國。在此過程中，政府毫無角色，亦無協助台積電及高科技產業爭取各項課稅減免或補貼，致使晶圓代工產業供應鏈被迫全面外移，“護國神山”不保、矽盾崩壞。



國民黨進一步指出，未來更可能衝擊台灣高科技產業人才、技術逐步外流。更重要的是，在談判過程中，台灣並未得到美國應有“國家安全”及區域穏定保障的具體承諾，“行政院”在對台灣重大的關鍵時刻，完全缺席。台“外交部”、“經濟部”、“國發會”等重要產業規劃、整合、對外溝通協調部會完全失能！要求“行政院長”卓榮泰必須給民眾一個清楚的交代。



國民黨表示，國民黨“立院”黨團今天已提議逕付二讀交付朝野黨團協商，“立法院”院會應“儘速邀請“行政院”院長率同相關“部會”首長就‘有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及“國安”’乙案進行專案報告。”“行政院”必須到“立法院”，向全民說清楚、講明白，未來“行政院”及“國安”高層將如何因應此一重大變局，台灣如何面對更不確定的未來？