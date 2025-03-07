林俊憲開記者會轟謝龍介不捍衛台南預算

賴清德子弟兵林俊憲（中）召開記者會，正國會王義川（左）出席聲援。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）有意爭取台南市長提名的賴清德子弟兵、“立委”林俊憲今天在新系“立委”郭國文與“正國會”不分區“立委”王義川陪同下召開“謝龍介出來面對”記者會，痛批謝龍介沒有維護台南預算。王義川身為“正國會”派系代表出席新系林俊憲記者會，被連結是“正國會”挺林俊憲，但王義川強調自己是台南佳里人，出席記者會是捍衛預算。



民進黨在台南擁有甚大優勢，只要獲得黨提名，當選機率高。目前角逐提名的主要有賴清德子弟兵、綠委林俊憲，以及遭“正國會”除名的綠委陳亭妃。TVBS2月中公布的台南市長選舉民調，若綠委陳亭妃對決藍委謝龍介，陳亭妃以48%勝過謝龍介的32%；民進黨若派綠委林俊憲參選，林俊憲以37%落後謝龍介的42%，兩人差距5個百分點。



由於選情激烈，陳亭妃日前哭著控訴林俊憲支持者發簡訊恐嚇她，遭到郭國文反嗆說，林支持者只是不支持陳亭妃初選，就說恐嚇，未免“演過頭”。



林俊憲說，今年度總預算遭中國國民黨、台灣民眾黨大幅刪減凍結，產生的衝擊逐漸浮現，“行政院”已送出覆議案，預計下週將在“立法院”表決。若覆議未能成功，不僅影響“中央政府”施政，連帶中央補助地方的各項建設，出席綠委要求同樣出身台南、卻在總預算表決贊成刪減台南預算的國民黨“立委”謝龍介“出來面對”。



林俊憲表示，近年南科發展迅速，成為全台產值第一的科學園區，也成為周邊麻豆、西港、安定、善化、新市等區的難得發展契機。因此，他和郭國文一同向中央爭取多筆重大建設，不料卻遭藍白大幅刪減凍結。更氣憤的是，謝龍介竟全數按下贊成，他直言“我今天就是針對謝龍介”。



郭國文說明，麻豆首府大學退場轉型是溪北民眾其待已久的建設，台北“立委”王鴻薇卻亂編理 由，將轉型成文化典藏中心1億全數砍光，而謝龍介竟同意，令人氣憤。除此之外，目前對溪北地區 最重要的建設就是跨曾文溪新大橋，自己近期才與林俊憲爭取拍板定案，預計下周就要開審查會通 過經費，結果國民黨亂刪“生活圈道路交通系統”預算4億，恐怕會耽誤整個大橋的進度。

