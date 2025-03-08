趙竹成：烏克蘭慘　台灣的選擇比烏克蘭更少

政治大學民族系教授趙竹成。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月8日電（記者 楊騰凱）針對俄烏局勢，政治大學民族系教授趙竹成向中評社表示，烏克蘭已非慘字能形容，完全掌握不了命運，前途只能取決於強權之間的交易。借鏡俄烏局勢，台灣的選擇比烏克蘭更少，因為烏克蘭是主權獨立國家，但每個與中國大陸建交的國家，都不可能支持台灣。



趙竹成表示，台灣看了烏克蘭的案例也沒有什麼用，很多人有“今日烏克蘭，明日台灣”的憂心，但這樣的憂心意義不大，因為很多事情都是大國博弈在決定的，在大國地緣政治衝突底下，小國真的很難為。而且台灣問題與烏克蘭問題還有一個本質上的不同，因為對中國而言，台灣是中國的一部分，而俄烏衝突是兩個主權獨立國家的衝突，所以當發生問題時，烏克蘭在國際法上才可以主張領土完整與主權不得分裂。



趙竹成指出，無論你喜歡或不喜歡，至少全世界絕大部分國家都承認台灣在法理上是中國的一部分，這是台灣不願意面對的問題，當兩岸發生問題，台灣能夠做出的選擇遠比烏克蘭還少很多，每個與中國大陸建交的國家，都不可能因為同屬民主陣營為理由進而支持台灣。



趙竹成為俄羅斯喀山大學（後改制為喀山聯邦大學）東方人文思想研究所博士，曾任留俄台灣同學會理事長，現為政治大學民族系專任教授、政治大學俄羅斯研究所兼任教授。趙竹成研究專長包括歐亞民族現況、俄國及中亞民族問題、俄國政府與政治。



趙竹成表示，烏克蘭最後會與俄羅斯發生衝突，也不能都說是烏克蘭總統澤連斯基的問題，因為烏克蘭從成為獨立國家以來，就有要靠向俄羅斯或是歐洲的路線問題，究竟是要往西與歐洲整合，還是要往東與俄羅斯整合，又或是保持中立採取平衡，這是選擇的問題。過去歷任烏克蘭總統，例如尤申科相當反俄，想靠向西方，而接任的亞努科維奇則是靠向俄羅斯，並與歐洲、美國保持距離。

