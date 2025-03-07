衝刺！罷綠委吳沛憶團隊補送連署書

罷免綠委吳沛憶“憶事吳成”團隊前往“中選會”補送2637份連署書。（照片：劉思吟臉書） 中評社台北3月7日電／罷免民進黨籍“立委”吳思瑤的團隊“地動刪瑤”6日赴“中選會”補送第一階段連署提議書共2839份。罷免民進黨“立委”吳沛憶“憶事吳成”團隊7日也前往“中選會”補件，國民黨青年軍賴苡任、劉思吟、李孝亮表示，已將吳沛憶的2628份連署書補送“中選會”審核。



藍綠互相發動大罷免，但目前綠民團發起罷藍委的32案皆已通過“中選會”第一階段審查，藍民團發動罷綠委的12案，全數沒過關，正爭取僅有一次的補件機會，形成巨大落差。



媒體報導，領銜人李孝亮表示，民進黨今日去北檢按鈴，對559份的幽靈連署書提出偽造文書告訴。罷綠團都尊重，但罷團本無審查連署書的能力，無法通靈也不是“觀落陰”，摸一張紙就能辨別是活是死。



劉思吟則指出，過去在中正萬華聯署擺攤的過程中，曾遭遇一連串惡意干擾的行為。有人假裝連署，卻故意在簽名欄留下空白，反而要求志工代簽，志工拒簽就離開；甚至有人直接在現場大聲咆哮、辱罵，企圖製造混亂。這些行為並非偶然，而是有計劃的擾亂與騷擾。



劉思吟強調，相信支持者都看在眼裡，民眾的眼睛是雪亮的，來連署的人民都堅信，唯有下架不適任的民進黨“立委”，才能帶來真正的改變。