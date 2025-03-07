嘉義市長黃敏惠喊輕軌若過關　北上舞獅致謝

嘉義市長黃敏惠舞獅喊話，呼籲“中央”快核定嘉義藍色捷運輕軌，並承諾會舞獅致謝。（照:嘉義市政府） 中評社嘉義3月7日電／嘉義藍色捷運輕軌無着落、大南方計劃軌道建設也漏嘉義市，中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠近來連續3天在公開場合喊話，要求“行政院”盡速核定輕軌建設，今天更點名民進黨籍議員們、全市里長要為嘉義市發展發聲，黃敏惠最後更打趣說道，若輕軌通過核定，願親自帶著市府團隊至“行政院”表演舞獅。



黃敏惠說，新竹高鐵站直接轉台鐵的捷運到新竹市只要16分鐘，嘉義輕軌卻至今沒有着落，對嘉義市影響多大很明顯，2005年“行政院”就已同意“高鐵嘉義站聯外BRT執行方案”，第一期各縣市高鐵站就建聯外軌道，唯獨嘉義市沒有，第二期高鐵彰化站也正在蓋聯外軌道，今年嘉義BRT運量逾635人次，“中央”竟然還不蓋嘉義輕軌。



黃敏惠點名民進黨嘉義市黨部主委黃大祐議員及綠營議員們、全市的議員及里長們多替嘉義輕軌及地方建設發聲，讓“行政院”趕快核定輕軌建設。



黃敏惠還說，若“行政院”核定輕軌，她要率交通處長許啟明及市府團隊到“行政院弄獅”，祥獅獻瑞歡慶並表達謝意。



黃敏惠還提到蔡英文競選連任時提出大南方計劃跳過嘉義市，“行政院”最新核定大南方計劃納入嘉義市，但實際上22項子計劃裡都沒有嘉義市，就是“有名無實”，市府正努力爭取希望“中央”有“修訂版”的大南方計劃，將嘉義市納入具體建設計劃中。



日前阿里山北門車站委由煙波飯店集團營運簽約、歷史建築“林宅時敏堂”揭牌，黃敏惠都大談輕軌、大南方計劃“中央”獨漏嘉義市，對嘉義市未來發展非常不利，今天更激動說要去“弄獅”，在場人員都沸騰起來。