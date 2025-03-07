高雄壽山黑熊慶生　街頭藝人演奏生日快樂

壽山動物園黑熊波比被悠揚的樂聲吸引，竟好奇地隨音樂節奏搖擺。（高雄市政府觀光局提供） 中評社高雄3月7日電／在高雄壽山動物園一“站”成名且擁有工讀生稱號的黑熊“波比”3月滿21歲，園方日前特別為牠和同月出生滿23歲的哥哥“黑皮”舉辦溫馨慶生會。除了找來將黑熊兩兄弟一手帶大的退休保育員邱石柱分享照養經驗和生活趣事，更邀請街頭藝人“綠龍與他的大提琴”為黑熊演奏生日快樂歌獻上祝福。



高市府觀光局長高閔琳表示，台灣黑熊是瀕臨絕種的保育類野生動物，舉辦黑熊兄弟慶生活動，除對牠們健康成長祝賀外，更希望藉此機會喚起社會大眾對動物保育議題的關注，進而促進更多保育資源的投入與支持。



高閔琳指出，去年成功奪下台灣最受歡迎最夯吉祥物、網路聲量第1的高雄觀光大使“高雄熊”，就是以壽山動物園的黑熊為原型。將熱愛探索環境的“波比”及喜歡品嚐美食的“黑皮”的個性與習性納入“高雄熊”IP角色的設定。



壽山動物園目前飼養著“黑皮”、“波比”、“平平”及“瑪莉”等4隻台灣黑熊，“黑皮”和“波比”同為3月出生，為慶祝牠們生日。壽山動物園在3月初邀請黑熊超級奶爸邱石柱回到園區，在黑熊廊道向遊客分享照養“黑皮”和“波比”的手寫日誌和珍貴照片，與遊客一起重溫黑熊成長歷程。



高雄在地街頭藝人“綠龍與他的大提琴”，從大學時期就常來壽山動物園，並且對“波比”印象深刻。適逢“黑皮”及“波比”生日，他特別到場為黑熊兄弟演奏生日快樂歌與古典樂曲，過程中“波比”被悠揚的樂聲吸引，竟好奇地隨音樂節奏搖擺，甚至爬上樹梢，近距離感受這份特殊生日驚喜。