路透：美擬對陸製船收港口費　長榮海運上榜

長榮海運。（照片：長榮海運YouTube） 中評社台北3月7日電／路透社6日報導，美國政府2月27日的行政命令草案，計劃向所有涵蓋中國大陸製造或在中國大陸註冊船隻收取停靠港口費用，並將敦促盟國也採取類似措施。而該計劃可能波及主要貨櫃運輸業者，包括丹麥的馬士基集團（Maersk）、長榮海運等主要航運業者。



美國總統特朗普政府正在起草這項行政命令，旨在重振美國造船業，並削弱中國大陸對全球航運業的控制。



根據行政命令草案，“無論是在何處建造，或懸掛何國旗幟，如果船隻所屬船隊包含在中華人民共和國建造或註冊的船隻”，進入美國港口時應收取費用。



該報導表示，尚未聯繫到美國政府和中國大陸官員以取得回應。



報導指出，這項計劃可能波及主要貨櫃運輸業者，包括瑞士的地中海航運公司（MSC）、丹麥的馬士基集團（Maersk）、德國的赫伯羅德輪船公司（Hapag－Lloyd）、台灣的長榮海運，以及載運糧食、燃料和汽車的船隻營運商。



草案也要求美國官員與盟友及合作夥伴交涉，希望他們採取類似行動，否則可能面臨報復。



行政命令草案指出，“中華人民共和國在海運、物流和造船業的不公平貿易行為，進一步危害美國國家安全和經濟繁榮。”



該文件源自美國貿易代表辦公室上個月提出的1項提議，在對中國大陸在全球造船、海運和物流領域日益佔據主導地位進行調查後，該辦公室提議對進入美國港口的中國大陸製造船隻徵收高達150萬美元的費用。