蘇治灝：賴清德強勢不利整合　南台灣不穩

蘇東啟文教基金會執行長蘇治灝。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月8日電（記者 方敬為）有意參選高雄市長的民進黨“立委”林岱樺涉詐領助理費案以新台幣100萬交保，民進黨內風聲鶴唳，民進黨籍前雲林縣長蘇治芬胞兄、蘇東啟文教基金會執行長蘇治灝接受中評社訪問表示，賴清德用人唯親，太過強勢，此舉恐怕導致民進黨派系整合不利，綠營在南台灣的政權恐怕不穩定。2026九合一選舉，綠營慘敗的機率極高。



蘇治灝，現任“中華民國”圍棋協會理事長，出生雲林北港政治世家，父親為已故雲林縣議員蘇東啟，已故的母親蘇洪月嬌曾當選4屆“台灣省議員”，在陳水扁執政時代擔任“國策顧問”。妹妹蘇治芬歷任1屆“國大代表”、2屆雲林縣長、3屆“立委”。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年底任期屆滿，高雄市區域綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等4人爭取市長初選。先前民調排名第一的林岱樺2月20日因涉助理費案遭檢警南北大搜索，林岱樺被帶進“法務部調查局”南部地區機動工作站時，對外面媒體大喊數次“政治干預司法、司法干預初選”，引發熱議。在賴清德關切下，林岱樺對外澄清，相關說法有誤。



無獨有偶，爭取參選台南市長的綠委陳亭妃，4日控訴收到潛在競爭對手綠委林俊憲助理的恐嚇簡訊，民進黨在南台灣的派系鬥爭似乎浮上檯面。



蘇治灝向中評社表示，民進黨當前忙著推動罷免全台藍委，事實上已悖離民意，再加上賴清德用人唯親，在南部的布局太過強勢，導致綠營的派系整合出現變數，恐怕無法真正團結對外，倘若無法適當安撫，派系之間互扯後腿，可能衝擊到2026九合一選舉的選情。



蘇治灝分析，目前看起來，民進黨在南台灣的政權可能鬆動。雲林縣這8年國民黨籍縣長張麗善在地方人和經營完善，各地方勢力關係穩當，雖然即將卸任，要交棒給藍委張嘉郡，但雲林張家影響力強，民進黨籍有意參選的“立委”劉建國不足以撼動。



他說，台南市、高雄市方面，民進黨的初選本來就激烈，只是加上賴清德介入的因素，派系之間是否服氣，成為一大變數，研判最後綠營即使勝也只是小勝。屏東縣相對穩定。至於中部以北縣市，民進黨很可能會敗得很慘，南二都小勝其實等於輸，2026九合一選舉，綠營慘敗的機率極高。