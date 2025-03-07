金門媽祖進香團湄洲謁祖　洪允典倡海上直航

金門媽祖進香團前往湄洲媽祖廟謁祖，由金門縣議長洪允典(前排中)、泉州天后宮董事會董事長劉育民(前排左)、以及金門縣媽祖聯誼會長楊耀芸(前排右)擔任主祭。（中評社） 中評社金門3月7日電／金門媽祖進香團訪問大陸，7日上午前往福建湄洲媽祖廟謁祖，一行850人擠爆文甲碼頭，兵分2船才順利抵達湄洲島，一下船便受到廟方熱烈歡迎，大陣仗鑼鼓隊引導眾人步行上山朝拜，祈求國泰民安。金門縣議長洪允典表示，媽祖信仰普及兩岸，應開放“海上直航”，方便各地媽祖廟回到湄洲進香，促進宗教交流。



此行原本將由金門縣長陳福海帶隊，但移民署指出，依規定金馬澎首長赴陸須3個工作日前申請，金門縣府此次申請不符條件。



金門進香團7日上午從泉州啟程，經長途跋涉抵達媽祖信仰發源地—湄洲媽祖廟。廟方高規格安排盛大的迎賓儀式，在莊嚴的樂舞聲下揭開序幕，數百名禮生、舞生及樂生身著傳統古服、手持儀仗，配合鼓樂陣列，依古典科儀向媽祖獻禮。



根據《中時新聞網》報導，祭祀大典由金門縣議長洪允典、湄洲媽祖祖廟董事會董事長林金贊及金門媽祖聯誼會會長楊耀芸擔任主祭，共同率領金門進香團行三跪九叩大禮向媽祖參拜祈福；典禮結束後，大批信眾也競相進到天后宮內添緣求取平安符，展現對媽祖信仰的虔誠。



洪允典接受媒體聯訪時表示，媽祖是兩岸共同信仰的女神，全體信眾應不分你我、共同祈願媽祖庇佑，讓兩岸和平，不要對立。兩岸不只是“一家親”，與隸屬於福建省的金門縣，更是“一家人”，和平發展是未來的趨勢，也是所有人民的共同心願。



洪允典進一步指出，疫情之後，小三通恢復航班，讓兩岸交流重新步上正軌。未來湄洲島能夠建立更便捷的交通方式，開放“海上直航”，讓各地信徒能省去舟車勞頓、更加方便的來湄洲參拜媽祖，延續千年來的信仰傳承。



參與此次活動的陳姓信眾則表示，能夠親臨媽祖的故里進香，是她一生的心願，透過這次機會，不僅承襲金門宮廟傳統，也深化與媽祖文化發源地的情感連結；楊姓信眾則說，媽祖文化一直是兩岸民間交流的重要紐帶，期待未來能透過這類活動進一步促進文化與觀光發展。