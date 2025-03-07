柯談到父親淚流滿面　堅持10日參加告別式

陳佩琪忍著眼眶中打轉的淚水，傾訴柯文哲堅持10日參加告別式的原因。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案遭羈押禁見，父親柯承發告別式將於3月10日舉行。柯妻陳佩琪7日下午向台北看守所申請讓柯文哲外出奔喪。在下午4點15分左右，依依不捨地結束30分鐘的會客，淚水在眼眶打轉地向媒體傾訴柯文哲堅持希望10日出來的理由，並感謝北所釋出很大的善意，希望能同意柯文哲在3月10日出來參加父親的告別式。這是家屬最誠摯、最卑微的請求。



陳佩琪哽咽地說，柯文哲在2月18日律見得知父親過世，那天晚上幾乎都蒙在棉被裡淚流不止，沒辦法陪父親最後一刻非常歉疚，這也是為何柯文哲堅持10日出來參加告別式的理由。柯文哲說，在家祭、公祭跟人家敬禮、答謝，沒有什麼串證、逃亡的疑慮。



陳佩琪7日下午3點15分在幕僚陪同下抵北所，按照規定申請與柯文哲會客，在下午3點24分進入，並在下午4點15分結束與柯文哲的會客，走出北所並接受媒體採訪。



陳佩琪表示，她感謝台北地方法院核定10天的會面時間，讓她可以跟柯文哲討論父親的告別式，今天應該是她與柯文哲能在北所見面的最後一次。她語帶哽咽地說，柯文哲很強烈地表明堅持10日父親告別式那天能外出見最後一面，陪父親走最後一程。這也是6次見面以來柯文哲不變的請求。



陳佩琪的淚水在眼眶打轉，但仍努力不在鏡頭前落淚。她說，柯文哲平常情緒很內斂，喜怒不形於色。但這6次會面每次談到父親的告別式，柯文哲總是淚流滿面，很悲傷、痛苦地講述。前2次會客她不知道能帶什麼東西進去，也沒有衛生紙幫柯文哲擦眼淚，只能用自己的衣袖幫柯文哲擦眼淚⋯⋯。



陳佩琪哽咽道，柯文哲從8月底父親生病以來，都沒辦法隨侍在側，甚至父親因心肌梗塞問題生病中，而柯文哲自己是重症醫學專家，卻沒辦法參與醫療決策，這對柯文哲來說心中是莫大的痛苦。柯文哲很自責自己以前用雙手救過那麼多病人，對自己父親的病卻沒辦法插得上手，甚至也沒辦法陪伴父親到最後一刻。這也是為何柯文哲堅持告別式那天想見父親最後一面的原因。



陳佩琪雖然盡力忍耐，但仍被媒體看到落下眼淚。她說，柯文哲說自己沒有犯罪，只是一個莫須有根本沒參與的圖利罪，就被關押在大牢中。自己沒有被定罪，出去在家祭、公祭跟人家敬禮、答謝，沒有什麼串證、逃亡的疑慮。柯文哲非常堅持3月10日當天出來，“我們家屬也是如此堅持”。



陳佩琪指出，北所釋出很大的善意。我們7日提出申請，希望讓北所長官在上班日能有個安排的時間，同意柯文哲在3月10日出來參加父親的告別式。這是家屬最誠摯、最卑微的請求。



柯承發2月17日病逝，享壽94歲，3月10日舉行告別式。柯文哲2月27日向台北地院聲請解除禁見通信討論治喪事宜，北院法官裁定，柯文哲解除與母親何瑞英、妻子陳佩琪、妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙等4人禁見。但仍維持禁止通信，時間自2月27日至3月10日。

