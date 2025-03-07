柯父告別式採喜喪布置　馬、扁傳將出席

柯文哲妻子陳佩琪7日下午前往台北看守所和柯文哲討論治喪事宜，並申請讓柯在10日參加父親的告別式。（照：鄭羿菲攝） 中評社台北3月7日電／台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發2月17日病逝，告別式將於3月10日舉行，妻子陳佩琪今赴台北看守所為柯文哲申請奔喪，盼送父親最後一程。據瞭解，由於柯父享耆壽94歲屬喜喪，當天告別式場地將以粉色蓮花佈置，另傳出包括陳水扁、馬英九都有可能出席。



柯承發2月17日病逝，家屬低調辦理後事，於私人生命會館設靈堂，近日包括中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等人都前來致意。



據悉，由於家屬希望低調，柯父告別式將不會有電視牆，以電子輓聯為主，儀式將埰佛、道教合併，會場將以粉色蓮花佈置，走道則會擺上百合、菊花等。近日各界希望送花籃弔唁，但由於靈堂場地受限，花籃都會在9日中午開始布置會場時送至景行廳。



柯父告別式10日選在新竹市立殯儀館中最大的景行廳舉行，據瞭解，當天預計參與人數將達1200人，傳出陳水扁、馬英九、遭停職的無黨籍新竹市長高虹安、國民黨籍新竹縣長楊文科及無黨籍苗栗縣長鍾東錦等人都將出席。